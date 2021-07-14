14 июля 2021 | Время чтения 6 мин

Роберт Гейтс, который занимал пост министра обороны при президентах Джордже Буше — младшем и Бараке Обаме, писал в 2014 году, что Байден «ошибался почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия». Поспешный уход США из Афганистана станет лишь продолжением этой закономерности.

Александр Белов, , 10:49 — REGNUM Афганистан находится на грани катастрофы, и в этом виноват президент США Джо Байден. Пойдя вопреки высокопоставленным американским военачальникам и отдав приказ о поспешном выводе войск США из страны, Байден открыл террористам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) путь к захвату более четверти районов Афганистана. Теперь радикалы продвигаются к Кабулу, а США выглядят слабее, чем когда-либо, пишет Брахма Челлани в статье, вышедшей 13 июля на портале Project Syndicate.

Солдат армии США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон фактически завершил свои военные операции в Афганистане 1 июля, когда передал афганскому правительству обширную авиабазу «Баграм», которая долгое время служила плацдармом для операций США в стране. На самом деле «передача» — слишком щедрое описание. В предзнаменование грядущих событий американские войска незаметно ускользнули с базы ночью, отключив подачу электричества на военный объект. В результате ослабления периметра безопасности грабители смогли помародерствовать на объекте до прибытия афганских войск и установления контроля над ним.

Байден яростно защищал свое решение о выводе войск, утверждая, что США «вошли в Афганистан не для строительства нации» и что «остаться здесь означало бы, что американские войска понесут потери». Он также поддержал свое решение о поспешном выходе, настаивая на том, что «оперативность — это безопасность» в этом контексте.

«Сколькими тысячами дочерей и сыновей Америки вы готовы рискнуть?» — задал вопрос американский лидер.

Смысл был ясен: ставить под сомнение разумность вывода войск США равносильно поддержанию угрозы для американцев. Но в опасности оказались как раз афганцы.

Авиабаза Баграм (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Whitney Amstutz

Достаточно вспомнить, когда в последний раз США оставляли войну незавершенной: в 1973 году они поспешно бросили своих союзников в Южном Вьетнаме. По некоторой информации, в следующем году в результате конфликта погибло 80 тыс. южновьетнамских солдат и мирных жителей, что сделало его самым смертоносным годом за всю войну во Вьетнаме. Также стоит отметить, что в 1975 году США, по сути, передали Камбоджу поддерживаемым Китаем «ультракоммунистическим» красным кхмерам, которые развязали там невообразимые ужасы.

Теперь США бросают афганцев на откуп мародерствующей исламистской силе, неоднократно доказавшей свою жесткую природу. Уже сейчас наступление исламистов привело к перемещению десятков тысяч мирных жителей. И пока афганское правительство в Кабуле колеблется, боевики отбирают американское оружие у афганских военных и демонстрируют его, маршируя по стране.

Оправдание бегства американских войск из Афганистана звучит намного менее убедительно, чем их доводы в пользу ухода из Вьетнама. В то время как во Вьетнаме погибли 58 220 американских солдат, в основном это были призывники, за 20 лет жертвами войны в Афганистане стали лишь 2448 военнослужащих — все добровольцы. Более того, с тех пор как США официально завершили свою боевую задачу 1 января 2015 года, их потери составили лишь 99 человек, в том числе в результате небоевых инцидентов. За тот же период было убито более 28 тыс. афганских полицейских и солдат.

Афганистан (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel

Это не означает, что нужно закрыть глаза на человеческие и материальные потери США в Афганистане, не говоря о том, чтобы предположить, что американские войска должны оставаться в стране на неопределенный срок. Напротив, прекращение самой продолжительной войны Америки — достойная цель. Но подход Байдена влечет за собой фактическое признание того, что террористическая группировка нанесла поражение самым могущественным вооруженным силам в мире и вновь получила контроль над Афганистаном. Это подрывает доверие международного сообщества к США, ставит под угрозу афганскую и региональную безопасность и грозит спровоцировать всплеск терроризма во всем мире.

Неизбежное возвращение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, несомненно, придаст энергии и смелости другим террористическим группировкам в более крупном глобальном исламистском движении. Кроме того, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), порождение пакистанской межведомственной разведки, по-прежнему получает значительную помощь от пакистанских вооруженных сил. Итак, хотя Байден говорит, что будущее Афганистана сейчас в его собственных руках, на самом деле оно в основном в руках Пакистана, как недавно отметил президент Афганистана Ашраф Гани.

Среди тех, кто сталкивается с наибольшим риском, — Индия. Когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был у власти в последний раз, с 1996 по 2001 год, он позволил Пакистану использовать афганскую территорию для подготовки террористов, которые совершали нападения в Индии. Таким образом, возвращение радикального движения к власти может открыть новый фронт терроризма против Индии, которой в этом случае придется сместить акцент с усиления военного противостояния с Китаем в Гималаях.

Американцы в Афганистане (сс) The U.S. Army

Благодаря возвращению радикалов к власти в Афганистане Китай выиграет и в других отношениях. Учитывая, что Пакистан является китайским клиентом, уход США открывает Пекину путь к стратегическому вторжению в Афганистан с его значительными минеральными богатствами и стратегическим положением между Пакистаном и Ираном.

Китай достиг бы этого, предложив «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) две вещи, в которых он отчаянно нуждался: международное признание и экономическую помощь. Поскольку Россия также, вероятно, признает лидерство радикалов в Афганистане, у группировки будет мало стимулов для сдерживания насилия, несмотря на ее нынешние попытки изменить свой имидж на более позитивный.

У Байдена был лучший вариант: США могли бы сохранить небольшой контингент в Афганистане, чтобы обеспечить критическую поддержку с воздуха афганским силам. Да, это нарушило бы сделку, которую предшественник Байдена Дональд Трамп заключил с исламистами в феврале 2020 года. Но боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже нарушили эту фаустовскую сделку. Байден был счастлив отменить многие другие действия Трампа, из-за чего его настойчивость в соблюдении этой сделки было трудно понять.

Президент США Джо Байден (сс) Matt Johnson

Байден говорит, что США «развивают загоризонтный контртеррористический потенциал», который не требует физического присутствия в Афганистане. Но если безопасность в Афганистане продолжит разрушаться, «загоризонтные» операции мало чем помогут. Более вероятным сценарием будет экстренная эвакуация персонала посольства США и других американских граждан из Кабула, во многом похожая на эвакуацию из Сайгона в 1975 году. Индия, например, уже начала такой исход, эвакуируя сотрудников своего консульства из Кандагара.

Роберт Гейтс, который занимал пост министра обороны при президентах Джордже Буше — младшем и Бараке Обаме, писал в 2014 году, что Байден «ошибался почти по всем важным вопросам внешней политики и национальной безопасности за последние четыре десятилетия». Поспешный уход США из Афганистана станет лишь продолжением этой закономерности.