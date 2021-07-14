Севастополь, 14 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Изменения в Устав Севастополя одобрили депутаты городского Заксобрания во втором чтении на заседании 13 июля, сообщили в пресс-службе ЗС.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Внесенными изменениями уточняются положения в части установления требований к лицу, претендующему на должность губернатора Севастополя — в частности, кандидатам нельзя будет иметь вклады в иностранных банках. Вносится дополнение Устава положениями в части формирования органов местного самоуправления города Севастополя. Также депутат Государственной думы РФ, избранный по севастопольскому одномандатному избирательному округу, наделяется правом законодательной инициативы в Законодательном собрании Севастополя.

Изменения были разработаны в целях приведения отдельных положений Устава Севастополя в соответствии с изменениями, внесёнными в Конституцию РФ. Законопроект был поддержан депутатами во втором чтении.