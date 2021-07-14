Москва, 14 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Москве более 80% выпускников вузов, обучавшихся по специальностям сферы IT, фармацевтики, клинической медицины и сестринского дела, трудоустраиваются по специальности. Об этом 14 июля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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Он рассказал, что подготовка специалистов в области информационных технологий во многом ведется за счет бюджета — как федерального, так и городского.

«Не менее важно и то, какие возможности открываются у выпускников после окончания вуза: доля трудоустроившихся по таким сферам, как IT, фармацевтика, клиническая медицина и сестринское дело выпускников вузов Москвы превышает 80%», — заявил Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что примерно 80% всех выпускников IT-сферы обучались за счёт государства. Много бюджетников и среди выпускников по строительным специальностям — 62,8%.