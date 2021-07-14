Сеул, , 09:48 — REGNUM Председатель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провёл 13 июля встречу с американским генералом Полом Лакамерой, недавно вступившим в должность командующего вооружёнными силами США в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета.

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В ходе встречи представители двух стран подчеркнули важность сохранения высокой боеготовности объединённых сил и укрепления альянса. Они также договорились укрепить двустороннее сотрудничество.

Предполагается, что стороны также обсудили масштабы совместных учений, запланированных на август.