Ярославль, 14 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле 14 июля стартовала транспортная реформа, в ходе которой были изменены ряд городских маршрутов. На новые маршруты были выбраны новые перевозчики, а также нерегулируемый тариф изменён на регулируемый. На части маршрутов вместо ПАЗов появились автобусы большой вместимости. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановка в Ярославле

Первый день работы новой маршрутной сети вызвал у пассажиров ряд проблем, но коллапса удалось избежать. В первую очередь сложности возникли с выбором автобуса. Часть ярославцев ещё не сориентировалась в новой схеме. Люди не понимали, какой именно транспорт идёт до нужной им точки. Отметим, что схему городские власти не раз публиковали в интернете, а вот на остановках аншлаги или объявления с новыми маршрутами так и не появились. Не было и волонтёров, которые бы подсказывали людям, какой транспорт выбрать.

На ряде автобусов новых маршрутов нет названий конечных пунктов и остановок, что тоже вызывало сложности у пассажиров. В социальных сетях люди жалуются и на долгое ожидание транспорта по некоторым маршрутам.

Но есть и позитивные высказывания. Некоторые ярославцы отмечают в соцсетях, что в городе стало меньше пробок.