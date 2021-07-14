Москва, 14 июля 2021, 09:45 — REGNUM Триединство русского, украинского и белорусского народов никуда не делось и не денется. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.
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По словам главы государства, лучше всего это понятие определяется фразой: «ты что, не русский?».
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней чётко прослеживается убеждённость российского лидера в том, что «русские и украинцы остаются частями одного единого народа».