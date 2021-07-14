Москва, , 09:45 — REGNUM Триединство русского, украинского и белорусского народов никуда не делось и не денется. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Триединство нашего народа никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам ещё XVII—XVIII веков», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, лучше всего это понятие определяется фразой: «ты что, не русский?».

«Вот с президентом Белоруссии разговорил, он говорит: «Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял что ли, ты что не русский?». Это идёт на автомате, от души, от сердца», — добавил Путин.

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«И на Украине много таких людей, миллионы. Поэтому никуда это (триединство — прим. ИА REGNUM) не делось и никуда не денется», — констатировал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней чётко прослеживается убеждённость российского лидера в том, что «русские и украинцы остаются частями одного единого народа».