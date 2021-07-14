Гавана, , 09:45 — REGNUM Дипломатическое представительство США на Кубе рекомендовало своим гражданам отказаться от посещения районов Площади революции и Старой Гаваны в кубинской столице. Об этом сообщили 13 июля на сайте дипмиссии.

В посольстве рекомендовали также избегать демонстраций из-за их непредсказуемого характера. Кроме того, граждан США призвали оказаться до 19 июля от маршрута в аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что США напрямую связаны с организацией протестов на Кубе. По его словам, в протестных акциях участвовали лица, получавшие средства и инструкции из-за границы.

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