Пермь, 14 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. На территории Пермского края за первое полугодие 2021 года снесено 59 аварийных домов. Ветхие здания сравняли с землей в 15 муниципальных образованиях, сообщает краевой минстрой.

Снос

Освободившиеся площади могут быть использованы под строительство новых домов или социально значимых, а также инфраструктурных объектов и создания рекреационных зон.

Стоит отметить, расселение аварийного фонда в регионе ведется опережающими темпами. В 2019—2021 годы планировалось расселить 216,77 тыс. квадратных метров, где проживали свыше 12 тыс. граждан. На данный момент план выполнен на 140%. Жилищные условия улучшили 16 959 человек, расселено 263,8 тыс. квадратных метров.