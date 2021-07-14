Москва, 14 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Новый тренер сборной России по футболу будет назначен до проведения отборочных матчей Чемпионата мира, заявил 14 июля министр спорта РФ Олег Матыцин.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«В ближайшее время, до проведения отборочных матчей Чемпионата мира», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что сборную должен тренировать «человек с опытом работы на уровне сборных команд и человек, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций отечественного футбола и современных тенденций развития футбола».

Как сообщало ИА REGNUM, Станислав Черчесов, тренировавший сборную России по футболу с 2016 по 2021 год, 8 июля был отправлен в отставку. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году, однако на чемпионате Европы 2020 года не сумела преодолеть групповой этап, после чего Российский футбольный союз разорвал контракт со специалистом.

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