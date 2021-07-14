Владивосток, 14 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Приморье более 40 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» получили новое оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Adm44.ru Кванториум

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С сентября 43 центра откроются в школах на 29 территориях региона.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» учителя, которые будут работать в «Точках роста», уже прошли специальные курсы переподготовки на базе Академии министерства просвещения РФ.

«Такие центры в сельских школах очень необходимы. Они помогают сформировать у детей современные технологические, гуманитарные навыки и получить качественное образование по ряду предметов, сформировать навыки проектной деятельности», — сказала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в рамках нацпроекта «Образование» появится первый в Поволжье школьный кванториум, который будет работать на базе лицея №2 в Пензе.