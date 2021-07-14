Саратов, 14 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Заводском районе Саратова открылся новый приют для бездомных животных. Об этом накануне сообщили в соцсетях сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Приют для животных

Жители неоднократно жаловались на большое число бездомных собак на городских улицах. Строительство приюта организовали после встречи Володина с зоозащитниками региона.

Новый приют рассчитан на 400 животных. На его территории построен административно-бытовой корпус с карантинным и ветеринарным блоком, помещения для содержания животных, отдельно стоящие вольеры с навесами. Отмечается, что из приюта можно будет взять питомца.

Как сообщало ИА REGNUM, саратовские власти хоть и пытаются решить проблему с бездомными собаками, но жители крупных городов остаются недовольны их работой. Приюты строятся, но пока их недостаточно. Люди боятся за безопасность и продолжают жаловаться на бездомных собак.

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