Москва, 14 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Формат «европейских» зим придёт в Россию примерно через 30 лет. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зима в Екатеринбурге

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"Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема», — сказал Вильфанд.

По его словам, в рамках «европейской» зимы температура воздуха поднимется примерно на 3−5 градусов, и Россия климатически приблизится к западноевропейским зимам.

При этом Вильфанд подчеркнул, что хотя зимы и будут теплее, однако интенсивность похолоданий не уменьшится, «и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20−25 градусов мороза»: «Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное».