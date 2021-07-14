Нижний Тагил, Свердловская область, 14 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошло ДТП с участием 17-летней школьницы. Об этом сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Водитель Daewoo Nexia наехал на девушку, переходящую на нерегулируемому пешеходному переходу. За рулём иномарки был 35-летний горожанин, не заметивший школьницу при повороте на перекрёстке.

Девушка получила ссадину правой ладони и правого плеча.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заречном (Свердловская область) семилетний ребёнок попал под машину прямо на пешеходном переходе.

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