Кызыл, 14 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в числе заболевших 38 детей и 108 человек в возрасте 18−49 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидером по приросту остаётся город Кызыл, где зарегистрирован 61 новый носитель. Среди районов наибольший прирост зафиксирован в Пий-Хемском, Тоджинском и Тере-Хольском районах. Таким образом, всего с начала года в регионе подтверждено более 3,6 тыс. случаев заражения.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 1333 больных, 231 из которых находится в тяжёлом состоянии. 39 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«Свободный коечный фонд составляет 16,5% из 1597 инфекционных коек. Всего с 1 января умерло 38 человек от COVID-19», — добавили в минздраве.