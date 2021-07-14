Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Россия и Китай использовали поставки своих вакцин от COVID-19 в политических целях. Такое мнение 14 июля высказал журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе поездки на завод фармкомпании Pfizer в Каламазе (штат Мичиган, США), его слова приводит Associated Press.

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По слова Мааса, Китай использовал поставки своих вакцин от нового заболевания для очень собственных политических требований.

Также он отметил, что такого поведение в области поставок вакцин от COVID-19 «должно быть отвергнуто».

«Чтобы предотвратить это, мы не должны просто критиковать такие факты, но должны гарантировать, что у пострадавших стран есть альтернативы», — добавил глава МИД ФРГ.

При это Маас уточнил, что таковыми альтернативами являются поставки вакцин западных производителей в якобы подвергшиеся политизации этих вопросов страны.

«(Таким образом) русские и китайцы не смогут продолжать вести свою жесткую «вакцинную» дипломатию, целью которой является увеличение их собственного влияния, а не обязанность в первую очередь спасать жизни людей», — заключил он.

В то же время, отмечается, что глава немецкого МИД не привел каких-либо конкретных примеров использования поставок вакцин Россией и Китаем в политических целях.

Отметим, как ранее заявили чиновники КНР, в настоящее время Пекин безвозмездно предоставляет вакцины от коронавирусной инфекции почти 40 странам Африки.