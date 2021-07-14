Аксайский район, Ростовская область, , 09:37 — REGNUM В Ростовской области 13 августа 2021 года назовут имя нового главы администрации Аксайского района. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Собрание депутатов Аксайского района утвердило порядок проведения конкурса и половину состава конкурсной комиссии. Остальной состав комиссии назначит донской губернатор до конца июля. Прием заявок на участие в конкурсе стартует 26 июля. Заседание конкурсной комиссии и отбор кандидатов назначено на 10 августа. Заключить контракт с новым главой администрации Аксайского района предполагается 13 августа.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Борзенко, занимавший руководящий пост в течение 27 лет, ушёл в отставку. В апреле 2021 года он стал фигурантом уголовного дела о махинациях с муниципальной землёй и создании преступного сообщества. Претендентом на пост главы администрации Аксайского района назван первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков.

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