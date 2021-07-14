Аксайский район, Ростовская область, 14 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Ростовской области 13 августа 2021 года назовут имя нового главы администрации Аксайского района. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Собрание депутатов Аксайского района утвердило порядок проведения конкурса и половину состава конкурсной комиссии. Остальной состав комиссии назначит донской губернатор до конца июля. Прием заявок на участие в конкурсе стартует 26 июля. Заседание конкурсной комиссии и отбор кандидатов назначено на 10 августа. Заключить контракт с новым главой администрации Аксайского района предполагается 13 августа.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Борзенко, занимавший руководящий пост в течение 27 лет, ушёл в отставку. В апреле 2021 года он стал фигурантом уголовного дела о махинациях с муниципальной землёй и создании преступного сообщества. Претендентом на пост главы администрации Аксайского района назван первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков.