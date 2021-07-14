Джакарта, , 09:30 — REGNUM В Индонезии снова был зарегистрирован самый высокий суточный рекорд по коронавирусу в мире, сообщает CNN Indonesia.

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 47 899 носителей коронавируса.

Согласно статистике Worldometer, второе место в мире занимает Бразилия с 45 094 носителями коронавируса. Затем идёт Испания с 43 960 случаями и Индия с 40 215 случаями.

По числу смертей от COVID-19 Индонезия занимает второе место мире. Перове место в мире заняла Бразилия. Там за сутки от COVID-19 скончались 1613 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что на сегодняшний день правительство получило 137 611 540 доз вакцины против коронавируса.

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