Томск, 14 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Томске 14 июля на базе родильного дома №4 открывается респираторный госпиталь на 308 коек, 40 из которых — реанимационные. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

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Уточняется, что все койки в открывающемся госпитале подключены к кислороду. Под «красную зону» перепрофилированы акушерский блок и отделение патологии беременности. Зона фильтра развёрнута в гинекологическом отделении.

В этом ковид-госпитале будут лечиться пациенты с коронавирусной инфекцией, пневмонией средней степени тяжести. Кроме того, в госпиталь на базе роддома будут переводить рожениц с диагнозом COVID-19 из медсанчасти №2.

Женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Обследование и лечение прикреплённых пациенток в дневном стационаре также будет продолжено. Весь объём запланированных родов возьмут на себя областной перинатальный центр, роддом №1, роддом им. Н. А. Семашко.

Напомним, ранее роддом №4 уже выполнял функции респираторного госпиталя — с 22 октября 2020 года по 2 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в Томской области подтверждено 35 116 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровел 32 951 житель региона.