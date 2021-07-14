Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Несмотря на устойчивую жару, в Петербурге во второй половине дня 14 июля возможны локальные грозы и кратковременные дожди.

Елена Молчанова ИА REGNUM На Петербург надвигаются грозы

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Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, развитие очагов кучево-дождевой облачности может спровоцировать грозы и кратковременные дожди, однако температурный фон останется близким к рекордным значениям.

Так, днём в Петербурге термометры покажут +31…+33 градуса, по Ленинградской области ожидается +29…+34 градуса. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

«Накануне в Санкт-Петербурге был повторён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный в 1941 году — температура достигла +32,2 градуса, — уточнил Леус. — Ну, а суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,5 градуса и установлен в 2010 году».

Начиная с 15 июля температура воздуха днем начнет плавно опускаться и к субботе, 17 июля, дневная температура воздуха будет составлять +27…+29 градусов.