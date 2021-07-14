Саратов, 14 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день зарегистрировали 218 случаев заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 108 пациентов, с признаками ОРВИ — 106 человек, у четырех пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 212 заражений. Всего по состоянию на 14 июля зарегистрировано 68 954 случая. Выздоровели с начала наблюдения 64 717 человек, за сутки — 241 пациент. Скончались 1497 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 98 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 83 человека, 10 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается переход к фазе стабилизации ситуации с COVID-19, которая продлится до начала августа.

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