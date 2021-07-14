Улан-Удэ, 14 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, трое скончавшихся были младше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1482.

В стационарах республики в настоящее время лечатся 2569 пациентов с коронавирусом. У 2264 из них заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 188 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3188 коек: занято — 2569, свободно — 619 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 13 843 человек», — добавили в штабе.