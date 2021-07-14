Элиста, 14 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков после беседы и осмотра у врача-терапевта стал участником прививочной кампании от коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

«Я вакцинировался и тем самым хочу подчеркнуть, что забочусь не только о своём здоровье, но и о здоровье родных, близких и тех, кто меня окружает. Давайте вместе бороться против ковида, и мы победим», — сказал Хасиков после прививки.

В настоящее время в Калмыкии участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 52 тыс. человек. Вакцина, поступившая в республику, использована на 87%.