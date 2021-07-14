Находка, Приморский край, 14 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Приморье женщина спасла от гибели ребёнка трёх лет, который пытался пролезть под грузовым составов на железной дороге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по Дальнему Востоку.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Товарный поезд

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Выяснилось, что 42-летняя Анастасия Вытова была в машине перед закрытым железнодорожным переездом в районе остановочной платформы «Автобаза» в Находке. На железнодорожных путях стоял грузовой состав. Она увидела, что к поезду подошёл маленький мальчик и пытался пролезть под вагоном. Выбежав из автомобиля, женщина выхватила малыша из-под колёс поезда, состав тронулся через несколько секунд.

Сотрудниками транспортной полиции была установлена личность мальчика, а также его родителей. По словам отца, семья отдыхала на пляже, а сын играл на берегу моря. Когда родители обнаружили, что мальчик пропал, они организовали поиски и обратились в службу 112.

На родителей мальчика был составлен протокол об административном правонарушении.

Руководством Находкинского ЛО МВД России на транспорте и общественный совет при линейном отделе наградили Анастасию Вытову благодарственным письмом и памятным подарком.

Сама неравнодушная женщина призналась, что не сделала что-то особенное.

«Мы все не должны быть равнодушными и возможно наша отзывчивость сможет сделать этот мир чуточку добрее. Хотелось бы верить, что для родителей Мирона, случившееся станет уроком на всю жизнь, и в будущем они будут ответственно относиться к его воспитанию», — сказала спасительница мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балахтинском районе Красноярского края обнаружено тело девочки, утонувшей в реке Чулым.