Москва, 14 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года объём экспорта московских предприятий во Францию составил 48,1 млн долларов, сообщил 14 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«По итогам первого квартала текущего года столичные производители поставили в эту европейскую страну продукцию на 48,1 млн долларов США, что на 208,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда экспорт составил почти 15,6 млн долларов США», — рассказал он.

Заместитель мэра также отметил, что по сравнению с первым кварталом 2019 года рост составил 92,2%.

При этом Москва поставляет во Францию широкий спектр продукции. Наибольшие объёмы поставок в начале 2021 года оказались у турбореактивных двигателей тягой от 25 кН — 7,7 млн долларов США. Шины для легковых автомобилей экспортировали на общую сумму более 2 млн долларов США.