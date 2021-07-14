Горно-Алтайск, 14 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетней девочки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Скриншот страницы VK.com Эксгибиционист

По версии следствия, днём 1 мая 2021 года умышленно обнажился в присутствии 11-летнего ребёнка в парке культуры и отдыха «Радужный» Горно-Алтайска. Испуганная девочка рассказала об этом находившимся рядом старшим мальчикам, которые засняли мужчину на телефон, затем обратились в полицию.

Подозреваемый был задержан и изолирован от общества. Выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его в момент преступления возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. По мнению следователей, его необходимо направить на принудительное лечение.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, в настоящее время уголовное дело с постановлением о его направлении в суд для применения принудительной меры медицинского характера направлено прокурору», — отметили в управлении.