Киев, , 09:52 — REGNUM Россию в сложившихся геополитических реалиях устроят дружеские, стабильные отношения с Украиной. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопросы о своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Нас вполне устроит, если у нас даже в двустороннем формате будут дружеские, стабильные отношения. И мы к этому готовы, повторяю ещё раз, признавая сегодняшние сложившиеся геополитические реалии», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова и к глубокой кооперации, например, как с Казахстаном или Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заверил, что Россия будет в полном объёме выполнять взятые обязательства по транзиту газа через территорию Украины.

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