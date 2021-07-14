Вашингтон, , 09:17 — REGNUM В настоящее время Федеральное бюро расследований США (ФБР), а также федеральные прокуроры ведут расследование в отношении компании Intertech Corporation из штата Нью-Гэмпшир, подозреваемой в поставках лабораторного оборудования российской компании Intertech Instruments, которая находится под действиями американских санкций. Об этом 14 июля сообщает издание Daily Beast со ссылкой на судебные документы.

Как следует из этих документов, компания подозревается следователями в том, что «преднамеренно фальсифицировала сопроводительные документы на товар, избегала и обходила экспортные ограничения и маскировала конечных пользователей», и при этом отправляла в Россию научное оборудование, среди получателей которого якобы была российская ФСБ.

При этом уточняется, что речь идет о пяти поставках лабораторного оборудования в период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

Вместе с тем, отмечается, что никаких официальных обвинений в адрес компании и ее сотрудников выдвинуто не было. Кроме того, не ясно, что именно поставила Intertech Corporation российской стороне.

Кроме того, указывается, что администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против российской компании Intertech Instrument из-за ее «предполагаемой роли в поставках российского оружия массового уничтожения».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации двусторонних отношений.