Москва, 14 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Сенаторы Совета Федерации России Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова предложили отменить наказания за нарушения, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на автодорогах не по ГОСТам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.

Камеры на дорогах

По их мнению, изменения необходимы из-за роста количества новых средств, которые фиксируют нарушения, и необоснованных штрафов автомобилистам.

Согласно документу, если камера не соответствует ГОСТу, административное производство по нарушению не может быть начато, а в случае его запуска должно быть прекращено.

Сенаторы выступают за то, чтобы нововведения вступили в силу в срок не позднее чем через 180 дней после публикации закона. За это время владельцы специальных технических средств должны будут привести камеры в соответствия с требованиями ГОСТа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» заявили, что в России могут ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.

Намерение МВД, Минюста и Минтранса закрепить ответственность для водителей за превышение средней скорости при вынесении штрафов с помощью камер назвали лоббизмом производителей камер.

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