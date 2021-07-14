Казань, 14 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В столице Татарии в здании бывшего ресторана «Парус», расположенного на набережной реки Казанки, появится образовательный центр. Об этом стало известно во время посещения главой РТ Рустамом Миннихановым строящихся и реконструируемых объектов города.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань

На месте бывшего ресторана «Парус» планируется разместить молодёжный образовательный центр, который объединит в себе творческие и научные лаборатории, выставочные пространства и музейные экспозиции. В ходе осмотра Минниханов поручил проработать вопрос по обустройству смотровой площадки на верхней части здания и преобразовать его в офис открытого типа.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в 2021 году на капремонт детских образовательных учреждений выделяется 610 млн рублей.

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