Москва, 14 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Немецкие производители нелегально поставляют в Косово оружие, а немецкий МИД предупреждает своих граждан об опасности поездок в этот край из-за широкого распространения там организованной преступности. На это противоречие указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении, опубликованном 14 июля в её телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Захарова прокомментировала публикацию в немецком издании Neues Deutschland. Её авторы, по словам дипломата, нашли у властей ФРГ «признаки лёгкого раздвоения личности» или, напротив, «немецкую последовательность и пунктуальность».

Она пояснила, что на сайте МИД ФРГ есть предупреждение для граждан, планирующих посетить Косово. Оно гласит, что в крае широко распространена организованная преступность, и «многие сотни тысяч единиц» нелегального стрелкового оружия находятся у частных лиц.

Вместе с тем в СМИ попало письмо производителя вооружения «Хеклер и Кох» властям ФРГ, в котором говорится о намерении поставить в Косово очередную партию автоматического оружия стоимостью более 500 тыс. евро.

С одной стороны, отмечает Захарова, правительство ФРГ предупреждает граждан о рисках в Косово, с другой — готовит вместе с промышленниками новые поставки оружия. Однако в этом есть своя логика: бюргеры-туристы предупреждены, а раскрывать детали о поставках оружия не обязательно.

«Если третий вариант верен, то получается, Берлин ценит жизни своих граждан больше, чем жизни остальных жителей ЕС?» — написала официальный представитель российского МИД.

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