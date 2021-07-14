Пий-Хемский район, Тыва, 14 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Пий-Хемском районе Тувы вынесли приговор по делу об изнасиловании местной жительницы. Как сообщили корреспондент ИА REGNUMу в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказались двое подростков в возрасте 15 и 17 лет.

Насилие в семье

По данным следствия, в ночь на 17 июня 2019 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обманом проникли в квартиру женщины. Затем они совершили преступление сексуального характера с применением насилия.

«Приговором суда обоим несовершеннолетним подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 и 3 года соответственно, которые они будут отбывать условно, с испытательным сроком на 4 года», — отметили в ведомстве.