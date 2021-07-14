Москва, 14 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Новые поезда Москва-2020» вышли на две линии метро Москвы, сообщает 14 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Mos.ru Поезд «Москва-2020» московского метрополитена

С начала 2021 года закуплено 24 состава. Десять поездов вышли на Кольцевую линию, ещё 14 — на Калужско-Рижскую. В 2020 году было приобретено 45 поездов этой модели.

Как рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в информации, «Москва-2020» превосходит по комфорту зарубежные аналоги.

«Ширина дверного проема у «Москвы-2020» до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха», — сказал заммэра.

Уточняется, что до конца 2021 года будет закуплено ещё 20 составов.