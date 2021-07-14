Владивосток, 14 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Новый вид поддержки семей с детьми-инвалидами внедрят в Приморье — это будет бесплатная путёвка «Мать и дитя». Соответствующие изменения в закон об организации оздоровительного отдыха и занятости детей, инициированные губернатором Олегом Кожемяко, одобрены депутатами Законодательного Собрания 14 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

ИА REGNUM Мать и ребенок

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Такая путёвка полагается семьям, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

В путёвку «Мать и дитя» включены проживание, питание и оздоровительные процедуры ребёнка, а также проживание и питание сопровождающего.

Специализированные смены для детей с тяжелыми нарушениями здоровья проводятся на берегу моря под Находкой больше 10 лет. Ежегодно на базе отдыха «Шепалово» собираются до 50 детей с диагнозами ДЦП, тяжелой формой сахарного диабета, различными нарушениями в психическом развитии. Особенно много детей, страдающих синдромом Дауна, аутизмом.

По словам специалистов, всегда рядом с такими детьми находятся родители. Именно они являются истинными экспертами в том, какая индивидуальная реабилитационная программа работает в отношении конкретного ребёнка.

До внесения изменений в закон родители покупали себе путевки самостоятельно. Часть затрат компенсировали общественные организации инвалидов. Дети отдыхали и проходили реабилитацию бесплатно, за счет средств краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» проведет стратегическую сессию по мерам поддержки инвалидов и их семей.