Томск, 14 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Томской области отыскали восьмилетнего мальчика, ушедшего из дома 13 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области Поиски пропавшего человека в Томской области

Примерно в 20:00 по местному времени 13 июля в Томском районе в полицию поступило сообщение о том, что около 17:30 из дома в одном из сёл ушёл и до настоящего времени не вернулся мальчик 2012 года рождения.

Ребёнка искали полицейские и волонтёры. Примерно в 23:00 жительница Томска сообщила полицейским о том, что видела похожего по описанию мальчика в Октябрьском районе областного центра. В итоге ребёнка нашли и передали родителям. Как заверили в УМВД, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. С мальчиком и законными представителями провели профилактическую беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с начала лета 2021 года зарегистрировали пропажу 97 человек.

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