Варшава, , 08:57 — REGNUM 13 июля в Конституционном суде Польши начали рассматривать заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого на предмет соответствия Суда ЕС правовым нормам Евросоюза и Польши. Об этом передает пресс-служба Конституционного суда республики.

В марте текущего года Суд ЕС постановил, что правила назначения судей в Польше не соответствуют демократическим нормам. В постановлении указано, что Национальный судебный совет Польши не гарантирует беспристрастное назначение кандидатов на должности судей, затем утверждаемых президентом. По мнению европейских судей, это ставит судебную власть в зависимость от исполнительной.

В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в Конституционный суд Польши почти 130-страничное заявление, вызванное решением Суда ЕС. Политик считает, что законодательство ЕС не позволяет вмешиваться в судебную систему стран-членов, в том числе в порядок назначения судей.

В случае, если Конституционный суд ЕС займет сторону премьер-министра, Варшава будет обжаловать решение Суда ЕС.