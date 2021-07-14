Ярославль, , 08:53 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков упрекнул журналистов в невнимании к городским проблемам и попытках «устроить сенсацию» из ничего. Об этом написал в своём телеграм-канале.

Владимир Волков общается с журналистами City-yaroslavl.ru

На этот раз Волкова возмутили публикации о том, что он «не узнал» на общегородском совещании директора подчинённого мэрии предприятия «Ярославльзаказчик», депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса. На совещании по видеосвязи мэр несколько раз просил его представиться и назвать должность. Мэр объяснил это заботой о ярославцах, который смотрят интернет-трансляцию.

«Иногда оторопь берет от того, что пишут ярославские журналисты. И что характерно — как под копирку: «Мэр Ярославля не узнал на совещании депутата муниципалитета». Вроде и со зрением проблем нет, и на память не жалуюсь. На самом деле, все просто. Ведется прямая интернет-трансляция совещания. И те, кто её смотрит, вообще не видят того, кто задает вопрос по видеосвязи. Поэтому я и требовал от Дмитрия Викторовича Волончунаса назвать себя и свою должность», — написал Владимир Волков.

Журналистов Волков обвинил в тенденциозности — якобы вместо информирования о работе власти и освещения городских проблем СМИ занимаются поиском сенсаций.

«К сожалению, журналистов не заинтересовали обсуждавшиеся на совещании проблемы. Единственное, что они сочли нужным донести аудитории — обычный технический момент, из которого попытались устроить «сенсацию». Это их отношение не только ко мне, но и ко всем ярославцам, которым, по мнению этих журналистов, ни к чему знать о проблемах города и о том, как и когда они будут решаться. Им важнее продемонстрировать то, как они оригинально интерпретируют действительность», — заявил Владимир Волков.

Мэр Ярославля открыл телеграм-канал несколько дней назад. За это время он успел уже выступить с критикой муниципального депутата, столичного писателя и журналистов, работе которых автор канала уделяет особенное внимание.

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