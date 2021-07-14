Мэра Ярославля «оторопь берёт» от того, что пишут про него журналисты
Ярославль, 14 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков упрекнул журналистов в невнимании к городским проблемам и попытках «устроить сенсацию» из ничего. Об этом написал в своём телеграм-канале.
На этот раз Волкова возмутили публикации о том, что он «не узнал» на общегородском совещании директора подчинённого мэрии предприятия «Ярославльзаказчик», депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса. На совещании по видеосвязи мэр несколько раз просил его представиться и назвать должность. Мэр объяснил это заботой о ярославцах, который смотрят интернет-трансляцию.
Журналистов Волков обвинил в тенденциозности — якобы вместо информирования о работе власти и освещения городских проблем СМИ занимаются поиском сенсаций.
Мэр Ярославля открыл телеграм-канал несколько дней назад. За это время он успел уже выступить с критикой муниципального депутата, столичного писателя и журналистов, работе которых автор канала уделяет особенное внимание.