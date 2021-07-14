Калужский министр: новые очаги АЧС возникли из-за нарушения ветправил
Калуга, 14 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2021 года было зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней (АЧС), в том числе среди диких кабанов. В четырех последних случаях свиньи содержались на мелкотоварных фермах, в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерском хозяйстве и имели возможность контактировать с дикими животными. Об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.
12 июля на территории Дзержинского района в одном из личных подсобных хозяйств установлен ещё один очаг африканской чумы свиней. У всех живых и павших животных обнаружен возбудитель АЧС. В ходе эпизоотического расследования было выявлено, что на территории хозяйства находится 164 свиньи, помещение для их содержания и деревянный забор не могли обеспечить отсутствие контакта с дикими животными. К тому же данных о поголовье животных в похозяйственной книге не значилось.
Министр сельского хозяйства области считает, что появление новых очагов АЧС связано со злостным нарушением ветеринарных правил. Он отметил, что законодательством не предусмотрена обязательная идентификация домашних животных в личных подсобных хозяйствах, а предоставление информации о хозяйстве для внесения записи в похозяйственную книгу является добровольной и не всегда соответствует действительности. Эти обстоятельства, существенно затрудняют работу контролирующих органов.
«Ситуация находится под контролем, но сейчас необходимо действовать оперативно, чтобы очаг не вышел за пределы установленной зоны», — подчеркнул Леонид Громов.