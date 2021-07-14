Калуга, 14 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2021 года было зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней (АЧС), в том числе среди диких кабанов. В четырех последних случаях свиньи содержались на мелкотоварных фермах, в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерском хозяйстве и имели возможность контактировать с дикими животными. Об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

12 июля на территории Дзержинского района в одном из личных подсобных хозяйств установлен ещё один очаг африканской чумы свиней. У всех живых и павших животных обнаружен возбудитель АЧС. В ходе эпизоотического расследования было выявлено, что на территории хозяйства находится 164 свиньи, помещение для их содержания и деревянный забор не могли обеспечить отсутствие контакта с дикими животными. К тому же данных о поголовье животных в похозяйственной книге не значилось.

Министр сельского хозяйства области считает, что появление новых очагов АЧС связано со злостным нарушением ветеринарных правил. Он отметил, что законодательством не предусмотрена обязательная идентификация домашних животных в личных подсобных хозяйствах, а предоставление информации о хозяйстве для внесения записи в похозяйственную книгу является добровольной и не всегда соответствует действительности. Эти обстоятельства, существенно затрудняют работу контролирующих органов.

«Ситуация находится под контролем, но сейчас необходимо действовать оперативно, чтобы очаг не вышел за пределы установленной зоны», — подчеркнул Леонид Громов.