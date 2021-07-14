Москва, 14 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Для того, чтобы свести концы с концами, российским домохозяйствам необходима хотя бы 61 тыс. рублей ежемесячно, что на 2,5 тыс. рублей больше, чем два года назад. Это следует из данных опроса Росстата, которые 14 июля приводит РБК.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Уточняется, что опрос был проведен с октября по ноябрь минувшего года и в нем приняли участие свыше 100 тысяч семей из всех российских регионов.

Согласно результатам исследования, российским домохозяйствам для сведения концов с концами необходимо 60,9 тыс. рублей, вместе с тем осенью 2018 года участники аналогичного опроса назвали сумму 58,5 тыс. рублей

Также из данных опроса следует, что 75,7% участников опроса испытывают либо небольшие, либо серьезные трудности финансового характера, а 24,3% денег хватает на покупку только самого необходимого. В то же время в 2018 году о трудностях заявили 79,5% домохозяйств, а в 2016 году — 84,6%.

Кроме того, большая часть респондентов (51,2%) указала, что им не хватает денег на непредвиденные траты, такие как ремонт жилья или получение медицинских услуг. Еще 16,7% заявили об отсутствии возможности приобретать фрукты в любое время года.

Помимо того, в наибольшей степени минимально необходимая для жизни сумма увеличилась в социально-демографическом разрезе для молодых семей с детьми — до 80,9 тысячи рублей в месяц, и для семей с детьми-инвалидами — до 88,4 тысячи рублей.

При этом отмечается, что названные участниками опроса суммы ежемесячного минимального необходимого дохода носят субъективный характер, потому что для каждого из них набор основных продуктов выглядит по-разному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из исследования сервиса «Работа.ру» стало известно, что рабочий график — самый важный после зарплатного предложения фактор, на который обращают внимание жители РФ при поиске работы.