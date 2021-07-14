Вашингтон, 14 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Высказывание действующего главы Белого дома Джо Байдена о голосовании на выборах президента США в 2020 году подвергает сомнению их итоги, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе республиканца.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена

Экс-глава государства указал на несоответствия в словах своего предшественника, что, по его мнению, указывает на признание демократами своего поражения.

«Байден заявил, что 150 человек проголосовали на выборах президента в 2020 году. Мошенничество! Предположим, он имел в виду 150 млн! Основываясь на том факте, что у меня было более 75 млн, то получается, что он набрал 75 млн, а это на 6 млн меньше, чем они утверждали… И что из этого выходит? Что они уступили 6 млн голосов?» — сказано в сообщении Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Огайо, назвал президентские выборы 2020 года в США «преступлением века» из-за большого числа фальсификаций.

13 июля Джо Байден заявил, что итоги голосования на выборах главы государства якобы подверглись самому тщательному контролю и не вызывают сомнений в правдивости, а все обратные утверждения являются «большой ложью» и непатриотичны.