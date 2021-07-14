Чита, 14 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Власти Забайкалья известили о начале выплат пострадавшим в результате паводков. Как сообщает 14 июля пресс-служба правительства региона, таковыми признаны свыше четырёх тысяч человек.

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«Выплаты направлены пострадавшим в Газимуро-Заводском и Чернышевском районе. Завершают работу по подготовке всех необходимых документов для предоставления выплат муниципальные комиссии в Балейском и Шелопугинском районах», — пояснил глава краевого министерства труда и соцзащиты населения Евгений Казаченко.

По его словам, согласно утвержденному порядку выплаты будут предоставляться по федеральному законодательству, то есть — по факту регистрации граждан по месту жительства.

Предварительно учтена потребность на выплату по 50 тысяч рублей для 410 забайкальцев и по 100 тысяч рублей для 502 пострадавших в ходе паводка в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке, общая сумма ущерба от наводнения, накрывшего Забайкалье в июне 2021 года, составила более 1,3 миллиарда рублей. Для предоставления компенсационных выплат пострадавшим жителям края в результате паводка министерство финансов Забайкалья выделило порядка 89 миллионов рублей.

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