Пенза, 14 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Пензе на базе поликлиники №2 организован пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Данная площадка значительно расширила свои возможности, сообщает минздрав Пензенской области.

Пункт вакцинации

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Здесь работают шесть кабинетов для осмотра врачами и три процедурных кабинета. Установлен двухсменный график работы (с 08:00 до 20:00). В этом пункте можно получить первый и второй компонент антиковидной вакцины записавшимся на едином портале госуслуг. Также доступна вторая аппликация тем жителям, кто прошел первый этап на базе торгового центра.

Принятые меры направлены на оптимизацию и усовершенствование работы прививочного пункта, а также позволяют урегулировать поток пациентов, желающих получить прививку от COVID-19, уверяют в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области полностью завершили вакцинацию антиковидной вакциной по состоянию на 13 июля 162 132 человека.

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