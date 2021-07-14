Брюссель, , 08:41 — REGNUM Пять не входящих в Евросоюз стран присоединились к принятым 24 июня экономическим санкциям ЕС против Белоруссии, сообщил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Флаг Белоруссии

По его словам, это Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

«Евросоюз принял это решение к сведению и приветствовал его», — сказал Боррель, заявление которого опубликовано на сайте Евросовета.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США в сотрудничестве с Европейским союзом, а также другими партнерами разрабатывают новые санкции против ключевых представителей власти Белоруссии и собираются вернуть ранее отмененные ограничения против девяти государственных предприятий этой страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить страну суверенитета и навязать внешнее управление. Читайте также: Лукашенко грозит Германии ответом на санкции против Белоруссии