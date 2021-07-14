Красноярск, 14 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 14 июля зарегистрировано десять лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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Очаги возгораний на площади 703 га зарегистрированы в Богучанском и Эвенкийском районах. Три пожара локализовано.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили десять лесных пожаров на площади 71 га — в Богучанском, Канском, Кежемском, Партизанском и Эвенкийском районах. По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 июля в Красноярском крае действовало 12 лесных пожаров на площади 550 га.