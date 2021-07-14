Москва, 14 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Рабочий график — самый важный после зарплатного предложения фактор, на который обращают внимание жители РФ при поиске работы. Таковы итоги исследования сервиса «Работа.ру».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поиск работы

График служит самым важным после зарплаты фактором для 66% респондентов. Для 57% опрошенных важно, насколько далеко работа находится от дома. Для 41% респондентов существенный фактор — это известность и надёжность компании-работодателя.

Для 37% опрошенных весьма значимы обучение и карьерный рост, а 32% ориентируются по отзывам о потенциальном работодателе действующих или бывших сотрудников.

Опрос проходил с участием более 5 тыс. респондентов из всех российских регионов.

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