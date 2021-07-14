Не только зарплата: жители РФ назвали главные критерии при поиске работы
Москва, 14 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Рабочий график — самый важный после зарплатного предложения фактор, на который обращают внимание жители РФ при поиске работы. Таковы итоги исследования сервиса «Работа.ру».
График служит самым важным после зарплаты фактором для 66% респондентов. Для 57% опрошенных важно, насколько далеко работа находится от дома. Для 41% респондентов существенный фактор — это известность и надёжность компании-работодателя.
Для 37% опрошенных весьма значимы обучение и карьерный рост, а 32% ориентируются по отзывам о потенциальном работодателе действующих или бывших сотрудников.
Опрос проходил с участием более 5 тыс. респондентов из всех российских регионов.
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