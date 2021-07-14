Черкесск, 14 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии поздно вечером 13 июля произошел пожар на рынке в поселке Архыз. Загорелись торговые ряды. Пожар удалось потушить лишь к полуночи, к этому времени от рынка ничего не осталось, сообщили очевидцы, выложившие кадры видео с места происшествия в соцсетях.

skeeze Пожар

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании торговых полаток на поляне Таулу поступило в дежурную службу в 21:25. Общая площадь пожара составляла 500 кв. м.

В 22:38 пожар удалось локализовать, к 23:30 было ликвидировано открытое горение и пожарные приступили к проливке и разбору конструкций на месте происшествия.

Судя по кадрам с места события, от рынка ничего не осталось, торговые ряды протяженностью 300 метров выгорели дотла. Во время пожара взрывались газовые баллоны. Жителям окрестных турбаз и частных домов повезло, считают подписчики, потому что в момент пожара еще никто не спал. При пожаре никто не пострадал. Не нанесено ущерба и лесному фонду, отметили в МЧС.