* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 08:36 — REGNUM Российская сторона начала устанавливать контакты с *талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для того, чтобы доносить до них свои озабоченности и интересы. Об этом 14 июля заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

Как отметил директор второго департамента Азии МИД РФ, Москва еще несколько лет назад говорила о том, что ситуация в Афганистане ухудшится, когда США выведут оттуда свои войска.

«Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане», — сказал Кабулов.

Также он напомнил, что несколько лет назад в этой стране была сеть американских военных баз, большая часть из которых не имела стратегического отношения к Афганистану и проецировала «силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай».

При этом спецпредставитель президента России по Афганистану указал, что на данный момент этих баз нет и «этим все сказано».

Кроме того, он уточнил, что если бы в тот период время российская сторона не начала устанавливать контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то в настоящее время диалог вести было бы трудно.

«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — заключил Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что примерно «два-три десятка» людей, утверждающих, что они имеют российское гражданство РФ, находятся в настоящее время в тюрьмах Афганистана.