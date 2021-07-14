Джакарта, 14 июля 2021, 08:29 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что на сегодняшний день правительство получило 137 611 540 доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»
«Индонезия получила 137 611 540 доз вакцины, как в виде сырья, так и в виде готовой вакцины», — заявила глава МИД Индонезии.
Ранее Индонезия получила 10 280 000 доз вакцины Sinovac и 1 408 000 доз вакцины Sinopharm.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 3 476 400 доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезию доставили 3,4 млн доз вакцины AstraZeneca