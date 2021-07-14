Уфа, , 08:28 — REGNUM Юлай Ильясов назначен на должность главы администрации Куюргазинского района Башкирии. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба районной администрации.

Сообщается, что данное решение было принято депутатами совета района 13 июля на заседании в районной администрации.

«Единогласным решением депутатов Совета муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, на должность главы Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан назначен Ильясов Юлай Талхович», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники прокуратуры Куюргазинского района Башкирии потребовали уволить главу администрации этого муниципального образования в связи с утратой доверия. Юлай Ильясов занимает должность главы администрации Куюргазинского района с апреля 2019 года.

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